NCC核准無框行動7/15終止營運 要求通知5萬用戶

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（中央社記者蘇思云台北29日電）新加坡商星圓通訊股份有限公司台灣分公司申請7月15日起終止營運，NCC今天表示，核准星圓通訊終止經營，目前在台灣是以「無框行動」品牌提供虛擬行動網路服務經營者（MVNO）服務，要求業者5月底前開始通知5萬多用戶即將停止服務。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議「新加坡商星圓通訊股份有限公司台灣分公司（星圓通訊）申請終止營業所提的消費者保護處置方式討論案」。

NCC主秘黃文哲表示，星圓通訊2019年取得二類電信執照，並用「無框行動」品牌在台灣提供MVNO服務，透過不綁約與月租制收費方式，截至4月底用戶數為5萬609人，只有自然人用戶、沒有企業用戶。

媒體關注星圓通訊是否因市場競爭而終止營運，黃文哲表示，星圓通訊目前是跟中華電信合作，業者稱對中華電合約分潤制度、商業條款有意見，決定終止合作，但不排除後續尋求跟其他電信業者合作在台灣提供服務。若後續星圓通訊跟其他電信業者有新合作，也要重新向NCC申請營運。

NCC表示，核准星圓通訊7月15日0時起終止經營，屆時就不會提供用戶服務。為保障消費者權益，要求星圓通訊必須在5月底前開始通知用戶即將終止服務，並每週彙報NCC已經移轉的用戶數量，像是攜碼情形、辦理終止服務數跟剩餘客戶數等資訊，對於消費爭議事件，也要指派專責單位或專人處理。

至於NCC是否可能要求中華電信承接5萬多用戶，黃文哲說明，並無對此特別要求，台灣的電信服務並非很稀缺的服務，相信許多電信公司都有意願爭取5萬用戶。

NCC先前也有意扶植MVNO業者，希望讓市場有多元競爭，不過目前星圓通訊終止經營後，台灣目前剩下8家MVNO業者。黃文哲說明，委員間對於扶植MVNO業者有不同意見，今天也花了許多時間互相交流想法。（編輯：林淑媛）1130529