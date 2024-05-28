新加坡數位電信商無框行動 登台5年申請終止營運

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（中央社記者江明晏台北28日電）新加坡數位電信商「無框行動」以二類電信身分登台5年，但苦於台灣電信產業極度競爭，小業者難以生存，將撤出台灣市場。NCC預計明天審議其母公司星圓通訊申請終止營業，與消費者保護處置討論案。

國家通訊傳播委員會（NCC）預計明天召開第1121次委員會議，議程的報告或討論事項中，有「新加坡商星圓通訊股份有限公司台灣分公司申請終止營業所提之消費者保護處置方式討論案」。

2016年成立的無框行動是新加坡數位電信商，於2019年進入台灣市場，和中華電信合作，以二類電信身分登台，主打彈性上網吃到飽不綁約，基本方案月付新台幣450元，可享18GB流量，加200元吃到飽。

當時無框行動東亞區總裁林偉文表示，Circles.Life在新加坡不到3年就有5%的市占率，台灣人口超過2300萬人，看好會有很大成長。

事實上，國內電信產業極度競爭，近年更經歷亞太電信、台灣之星被整併的狀況，小業者幾乎沒有生存空間，無框行動近幾年在台灣規模一直無法壯大，但仍吸引一些用戶申辦，就有用戶哀嚎「框框孤兒怎麼辦」。

該用戶對中央社記者表示，當初申辦是從亞太電信轉成無框行動，看好不綁約的特點，且網路可直接申辦，由於是使用中華電信網路，訊號覆蓋率大幅提升，CP值很高。

無框行動在今年4月起，官網就不能新申辦，據傳無框行動終止服務，除了規模一直無法壯大，難以創造獲利之外，可能也與不支援VoLTE、且台灣3G網路即將關閉有關。

對於終止營運消息，無框行動線上客服表示，目前尚未得知具體終止日期；未來用戶是否可順利由其他電信承接，線上客服表示，未收到相關單位的通知。（編輯：張良知）1130528