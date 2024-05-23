立委批鏡電視資料敷衍了事 NCC：依法提供未藐視國會

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（中央社記者蘇思云台北23日電）立法院交通委員會調閱鏡電視新聞台相關案件資料，立委批評NCC資料敷衍了事，嚴重擺爛且藐視國會。NCC今天表示，尊重立委行使職權，已依法提供業務資料，沒有藐視國會，會持續釋疑與說明。

立法院交通委員會日前成立鏡電視調閱專案小組，要向國家通訊傳播委員會（NCC）調閱鏡電視相關資料，NCC在5月10日把資料送到立法院供交通委員會立委參閱，調閱期限到7月16日。

媒體報導，國民黨立委魯明哲昨天查閱資料後，質疑資料敷衍了事，嚴重擺爛且藐視國會。NCC今天透過新聞稿表示，尊重立委行使職權，已依法提供相關業務資料。

NCC說明，應立法院問政所需，依法提供NCC過去審查鏡電視新聞台相關文件，含括鏡電視申設案、負責人變更、資本額變更案、上架有線電視申請案等議案會議紀錄與文書，以及委員會所做的行政處分書等，部分未盡事項，因涉及司法調查，基於偵查不公開原則，並未送入立法院。

NCC強調，尊重立委行使憲法職權，無意拒絕提供問政所需相關資料，沒有藐視國會，持續就有疑義部分說明。（編輯：潘羿菁）1130523