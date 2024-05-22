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三立入股中嘉限期出清 NCC：潛在投資者20多人

2024/5/22 15:48
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（中央社記者蘇思云台北22日電）三立入股中嘉上層榮盛公司股權，踩到過去負擔紅線，NCC要求限期出清股權。NCC今天表示，目前中嘉上層泓順公司送來的潛在投資名單約20多人，主要是國內自然人、也有部分國內法人，近期業者會再送最終版本。

三立上層股東入股中嘉上層榮盛公司股權，國家通訊傳播委員會（NCC）今年1月底開罰中嘉旗下12家系統，要求中嘉上層的泓順公司今年5月底要找好買家並取得NCC同意，並在8月底完成股權出清。

NCC官員表示，目前先報來的潛在投資人名單約20多人，以國內自然人居多、部分為國內法人，也有請業者法人要提供到最終自然人，希望投資上愈簡單愈好，初步來看沒有違反附款情形，業者可能近期才會再送出最終版本。

NCC說明，有再次跟業者提醒，投資名單要先檢視是否符合當初附款要求，包括這些自然人或是法人股東不能直接、間接經營新聞台頻道，另外也不能違反黨政軍條款，外國資本投入時必須符合有線廣播電視法持股上限規定，也要依規定跟投審會申請等。（編輯：張均懋）1130522

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