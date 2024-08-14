台灣大超額頻譜改正未完善 NCC再罰300萬累計960萬

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）台灣大哥大未符合網路設置計畫，國家通訊傳播委員會（NCC）三度開罰。NCC今天委員會議決議處新台幣300萬元罰鍰，並通知公司於裁處書送達的次日起、3日內，改正網路設定；台灣大因超額頻譜改正未完善連續挨罰，截至目前，NCC共開罰達960萬元。

台灣大哥大合併台灣之星後，台灣大在1GHz以下有10MHz超額頻譜，NCC在7月中認定台灣大未改正超額頻譜，陸續開罰。

NCC表示，台灣大哥大的網路設置計畫明定自113年6月30日起，900MHz頻段將僅使用5MHz×2，NCC已經多次要求台灣大應符合網路設置計畫辦理，但台灣大仍未改正網路設定，因此分別於7月22日、8月2日，依規定裁處台灣大哥大300萬元罰鍰，同時通知應於裁處書送達的次日起、3日內改正。

NCC說明，自上次裁處後，以電波監測站監測及實地量測等方式，查測台灣大哥大基地台使用頻段，確認該公司仍有部分基地台使用頻率未符合網路設置計畫，不過委員會審酌台灣大哥大辦理基地台縮頻作業進度已大幅提升，有改正意願，因此今天委員會議決議第3次裁處金額為300萬元，但屆期未改正者，得按次處罰或廢止審驗合格證明。

NCC主秘黃文哲今天表示，根據台灣大哥大說法，先前還有約1000台待改善，目前僅剩約400台，但就NCC立場，不是看數量，而是是否使用5MHz×2；既然已經剩下約400台，應該是要能夠盡快改善完畢。

至於台灣大與NCC行政訴訟，黃文哲說，還在談和解，NCC內部持續評估，但這和台灣大未符合網路設置計畫是兩回事，呼籲業者盡快改善，不要混在一起、當作和解籌碼。

目前台灣大哥大因不符合網路設置計畫，已遭NCC課以30萬元怠金2次，不符網路設置計畫則遭開罰300萬3次，累計已達960萬元。（編輯：張均懋）1130814