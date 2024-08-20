台灣大：提超額頻譜補償NCC未回應 再推5公益方案

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（中央社記者江明晏台北20日電）台灣大哥大未繳回超額頻譜，遭NCC數度裁罰。台灣大今天表示，依行政法院調解庭要求，提出4大公益補償方案，NCC截至今天未有回應，台灣大19日再度提出5項科技公益專案，累計共9案，盼NCC提請委員會審議。

國家通訊傳播委員會（NCC）先前審議通過台灣大合併台灣之星，附加附款為自主繳回超額頻譜等，台灣大自去年3月17日向法院提起行政訴訟，請求法院撤銷NCC違法附款，NCC近期以「不符網路設置計畫」為由，3度裁罰台灣大。

台灣大哥大今天發布新聞稿說明，於8月12日依行政法院調解庭要求，提出4大公益補償方案，請NCC盡速從中擇一以加速司法調解，截至今日，NCC未有回應。

台灣大哥大19日再度提出5項科技公益專案，包括贊助教育部TANET學術網路機構及提供「台智雲」AI算力、免費提供弱勢族群「反詐戰警個人版APP進階版」服務、提供公益團體「反詐戰警企業版」、幫助中小企業曝險評估（EASM）、提供M+與M+ Meet帳號給偏鄉學校作為數位學習平台等5案。

台灣大強調，公益回饋價值達新台幣2000萬元至5400萬元，累計共9案，建請NCC儘速提請委員會審議，從中擇一達成調解，共同保障原台灣之星280萬用戶權益。（編輯：楊蘭軒）1130820