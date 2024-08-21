台灣大提方案籲9選1 NCC：態度匪夷所思、走法律程序

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北21日電）台灣大哥大未完善處置超額頻譜，遭NCC數度裁罰，但雙方互不相讓，台灣大20日再提公益回饋方案，呼籲NCC盡速「9擇1」。NCC主秘黃文哲今天表示，對此情況覺得匪夷所思，NCC認為已無調解必要，後續按法律程序走。

NCC先前審議通過台灣大合併台灣之星，附加附款為自主繳回超額頻譜等，台灣大自去年3月17日向法院提起行政訴訟，請求法院撤銷NCC違法附款，NCC近期以「不符網路設置計畫」為由，3度裁罰台灣大。

台灣大哥大20日發布新聞稿說明，於8月12日依行政法院調解庭要求，提出4大公益補償方案，加上先前所提方案，共9個方案，請NCC盡速從中擇一，加速司法調解。

黃文哲今天於NCC記者會上表示，彙整台灣大的說法及訴求後，可以發現他們對NCC有三大請求，一是展延超額頻寬處理期限至113年9月15日，並於113年9月15日前繳回超頻，於期限前就已完成整併得基地台，可先停止發射超額頻段。第二，NCC不得再有不利處分。第三，要求NCC的4位委員於8月29日親自參加調解程序。

黃文哲直言，這三大請求，台灣大已經正式來函，同時在調解庭上提出，但NCC身為主管機關，不需要跟受監理業者做文字上的互相攻訐。

NCC展現強硬立場，黃文哲直言，很難看出台灣大有進行調解的誠意，委員會今日討論後，也認為已經沒有續行調解的必要，後續直接走法律程序。

黃文哲也說，一家上市公司對主管機關提出盡速選擇方案、不要開罰，他自己覺得匪夷所思，不太相信這會是這麼大公司會提出的要求，此手段應屬例外，期許公司後續能夠有更聰明、睿智的方案，否則一家公司被主管機關一再開罰，也會影響商譽。（編輯：潘羿菁）1130821