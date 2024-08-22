NCC無調解意願 台灣大：續行行政救濟程序

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（中央社記者江明晏台北22日電）針對台灣大超額頻譜爭議，NCC於21日表示「已無調解必要」，台灣大今天聲明回應，雖終止調解非台灣大所願見，仍予以尊重，後續的司法行政救濟程序，台灣大將依照原定規劃進行。

台灣大哥大未及時處置超額頻譜，遭國家通訊傳播委員會（NCC）數度裁罰，台灣大提公益回饋方案，呼籲NCC盡速「9擇1」，NCC於21日回應，對此情況覺得匪夷所思，認為已無調解必要，後續按法律程序走。

台灣大哥大今天發布聲明指出，自去年3月17日向法院提起行政訴訟，請求法院撤銷NCC違法附款，自始至終皆為爭取合理的網路整併時間，維護280萬原台灣之星用戶的權益；台灣大表示，雖終止調解非台灣大所願見，但對於主管機關的決議，仍予以尊重。

台灣大強調，為維護用戶及股東權益，後續的司法行政救濟程序，將依照原定規劃進行。

此外，NCC於21日例行記者會上所提資訊，台灣大哥大予以澄清指出，第一、台灣大在法院調解事項，就是超頻處理期限可以展期到何時，台灣大提出遠高於罰金的9項公眾利益補償方案，「請求」主管機關同意適度展延繳回頻譜期限，申請展延繳回頻譜期限，也已由第一次調解庭時提出的明年5月，大幅壓縮到今年9月15日，但遭NCC刻意扭曲誤解，對此表達遺憾。

針對NCC指出，由台灣大哥大基地台縮頻進度觀察，足見台哥大及早可採取不同工法，或如近期加大投入工班人力，使基地台縮頻工期大幅縮減，可證6月底前完成顯非不合理。

台灣大對此指出，與台灣之星因有3G、4G、5G三個不同世代和7個不同頻率網路需要整合，整併複雜度高，整體工程浩大、非一蹴可幾，「NCC要求合併僅7個月就繳回頻譜實為期待不可能」，至6月30日，仍有超過2000個站點尚未完成相關作業，貿然進行全區縮頻繳回頻譜，將衝擊超過120萬原台灣之星用戶。（編輯：楊凱翔）1130822