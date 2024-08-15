NCC第3度開罰 台灣大：已提4調解方案盼獲回應

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（中央社記者江明晏台北15日電）國家通訊傳播委員會（NCC）14日第3度裁罰台灣大哥大新台幣300萬元。台灣大表示，為保障用戶權益，無法於6月30日繳回頻譜，持續追趕整併進度，日前已提4調解方案選項，盼NCC盡速擇一做成決議。

國家通訊傳播委員會（NCC）14日以台灣大哥大「不符網路設置計畫」為由，第3度裁罰300萬元，台灣大對此表達無奈，並發布新聞稿指出，台灣大已於12日依調解庭要求，提出4種公眾利益回饋方案作為調解選項，盼NCC盡速擇一和業者達成調解，保護原台灣之星用戶權益。

台灣大表示，自去年3月17日向法院提起行政訴訟，請求法院撤銷NCC違法附款，訴訟至今經雙方同意已進入司法調解程序。在8月6日第一次調解庭上，NCC要求台灣大提出符合公眾利益及消費者權益回饋調解方案，換取延後繳回譜頻期限至9月底，以利完成基地台整併，並在過程中確保原台灣之星280萬用戶之上網權益。台灣大立即正面積極回應，庭後赴NCC與官員討論細節。

台灣大指出，NCC代表提出的回饋金和解方案，隨即在8月7日遭NCC委員會推翻。

回饋金方案遭推翻後，台灣大表示，仍積極尋求調解，依調解庭上，NCC要求業者提出的公眾利益補償和保障消費者權益兩大方向，於12日再提出4種公眾利益回饋方案，作為與NCC調解選項。台灣大盼NCC盡速從4方案中擇一做成決議，和業者達成調解協議。

台灣大重申，基站整併面臨高度挑戰，實際可整併台灣之星近萬個基站，將280萬用戶搬移至其他頻段期間，整併期自18個月縮短到只剩7個月，若強行縮頻，只是損害用戶權益。

台灣大表示，於2024年4月17日及6月11日兩度向NCC申請展延，無奈NCC兩度以行政訴訟已在進行，駁回台灣大哥大展延申請，要求台灣大立刻繳回頻譜，將犧牲280萬用戶整併過程上網權益。

台灣大表示，工程團隊自合併基準日起，即全面進行網路整合作業，在6月30日前發動工程人員近3000人趕工；截至2024年6月30日，仍有22%工程有待完成，如果依NCC要求，於6月30進行全區縮頻繳回頻譜，未完成整併基站數將衝擊超過120萬原台灣之星用戶；為保障用戶權益，台灣大無法於6月30日繳回頻譜，持續追趕整併進度。（編輯：張良知）1130815