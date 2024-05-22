NCC調降行動語音接續費 盼引導業者提供更多回饋

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（中央社記者蘇思云台北22日電）NCC今天表示，預告114年到117年行動通信網路語音接續費上限，逐年調降為每分鐘0.386元、0.366元、0.348元與0.330元，每年降幅5.2%，3大電信業者間的接續費更便宜，盼引導業者提供更多實質回饋。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議「114年至117年行動通信網路語音接續服務市場的顯著地位者接續費上限」討論案，全案審議通過，後續預告30天，新費率將在114年1月起實施到117年12月底止。

NCC指出，目前電信業者預計今年6月30日關閉3G語音網路，另外也以電信網路今年VoLTE互連作為費率計算情境，並保留3G網路介接設備作為傳統TDM市話語音傳輸元件等條件進行試算。

NCC說明，接續費是2個不同網路用戶通信時，收取通信費的網路業者應支付另一方網路業者的費用。接續費是業者訂定語音服務零售價通信費時必需考量的一項中間成本，如果有業者訂定過高的接續費，可能造成跟他互連的業者，在訂定零售價時面臨無法競爭的壓力，最終也會影響到消費者權益。

舉例來說，遠傳電信用戶打給中華電信用戶時，因為有使用到中華電信的網路，中華電信可以跟遠傳收取接續費，過去NCC都會定期檢討行動接續費上限，確保業者間中間成本不會過高而影響競爭。

NCC說明，許多國家都把接續費納入管制，且用成本計價原則進行監理，透過引導接續費價格，也讓業者能持續投資最新的網路，提供更優質的服務，希望進一步引導業者提供更多實質回饋，實務上，未必就是費率降價，可能是送較多網外分鐘數等。（編輯：潘羿菁）1130522