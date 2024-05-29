中嘉投資人名單NCC附附款同意 限期6月底補文件

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（中央社記者蘇思云台北29日電）三立入股中嘉上層，被NCC要求限期出清股權，中嘉上層泓順公司提報投資人名單共25人。NCC今天表示，以附加附款方式同意，要求6月底前補齊投資意向書與切結書等文件，否則可廢止行政處分並另案重審。

三立上層股東入股中嘉上層榮盛公司股權，國家通訊傳播委員會（NCC）今年1月底開罰中嘉旗下12家系統，要求中嘉上層的泓順公司今年5月底要找好買家，並在8月底完成股權出清。NCC今天審議泓順公司所提的投資人名單，決議附加附款同意。

NCC指出，檢視泓順公司所提報的投資人名單後，評估名單尚無違反中嘉案2018年附款，也沒有違反有線廣播電視法第10條黨政軍規定，因此以附附款方式同意。

NCC表示，泓順公司必須在今年6月30日以前就投資人名單補正投資意向書與切結書等相關文件，如未依期限補件，或名單有違反有廣法或外國人投資條例等規定，NCC可依職權廢止行政處分並另案重審。

NCC說明，因流程尚未完成，無法公開名單，目前投資人名單共25人，國內自然人有19人，國內法人5家，還有外國投資人1人。NCC初步針對投資人背景進行查核，但還需要業者補齊文件，也要求泓順公司8月31日前出清股權，若股權未轉讓完成，可依行政執行法處以怠金。（編輯：張均懋）1130529