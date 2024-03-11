三立中嘉案法源檢討 陳耀祥：盡量努力任期內提修法

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（中央社記者蘇思云台北11日電）民眾黨立委張啓楷關注三立入股中嘉系統，因法規問題無法開罰三立，呼籲NCC主委陳耀祥在7月底前提出廣電三法修法草案。陳耀祥今天表示，因碰到委員換屆、看守內閣等確實有難度，但盡量朝7月底前提出草案方向努力。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席報告業務概況，並就「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」進行專題報告。

張啓楷關注三立入股中嘉系統案，NCC日前只針對中嘉開罰新台幣1440萬元，三立電視部分沒事，NCC稱法規缺乏相關法規問題，詢問陳耀祥是否可以在7月底任期屆滿前，提出廣電三法相關修法草案，讓外界看到「補破網」的決心，他也有意提出個人版本的草案。

陳耀祥表示，包括股權交易是否經過同意、股權透明化等議題個人都支持，廣電三法都有在討論這類議題。不過，現在4位委員任期即將到期，加上行政院也是看守內閣，7月底任期屆滿前草案能不能送到行政院，「盡量朝這個方向努力」。

國民黨立委魯明哲則批評，三立入股中嘉案件，陳耀祥對2位NCC委員提出的不同意見書都不處理，也質疑三立此次全身而退，先前基於錯誤基礎上，包括三立財經新聞台移頻處分、三立新聞台評鑑換照等處分，是否應重新審議。

陳耀祥指出，委員會本來就可提出不同意見書，2位委員認為三立投資股份涉及垂直整合，不過，目前調查這是三立的大股東投資、不是三立公司本身，法律上仍屬於不同主體，且投資比例來看，並沒有達到垂直整合。

陳耀祥指出，三立部分有些案件會請業者重新說明，委員會也有討論相關案件。（編輯：潘羿菁）1130311