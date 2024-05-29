手機監控群眾個資？ NCC：主動找3大電信行政調查

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（中央社記者蘇思云台北29日電）外界關注是否有透過手機監控、比對立法院外群眾個資等狀況，NCC今天表示，不清楚民進黨政策會執行長王義川提到的狀況、資料來源為何，會主動針對3大電信業者進行行政調查，了解是否有個資不當蒐集處理與利用。

民進黨政策會執行長王義川日前在三立新聞台節目中指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複等，引發國民黨、民眾黨質疑侵害人權。國安局長蔡明彥今天表示，較可能是涉及市場分析公司與電信業者合作的大數據分析。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注王義川說法是否真的有比對可能，以及電信事業是否可能違反個資法規定等。

NCC主秘黃文哲表示，不清楚王義川說的狀況、手中資料為何，應該要直接詢問王義川本人。NCC在權責範圍內，會主動找3大電信行政調查，了解目前去識別化應用作法，以及是否有個資不當蒐集處理與利用。

黃文哲指出，透過電信業行動定位服務來推估活動人流，來做交通安排，的確也行之有年，但除了電信業者外，像是使用Google Map服務時可能也會產生類似數據。此案外界在意的是，是否有電信公司洩漏個資的狀況，但如果有去識別化、單純只是人流統計，那也不在個資法規範範圍內。

黃文哲說明，違反個資法才會衍生外洩個資問題，但若有完善去識別化，可能就沒有疑慮。依照個資法規定，如果不足以識別個人，可能只是人流分布、就沒有適用個資法的問題，但此案是否如此，需要進一步調查。

黃文哲也說，三立新聞台節目因此案有收到1件內容申訴，觀眾向NCC申訴內容違反事實查證。（編輯：潘羿菁）1130529