手機訊號監控爭議 電信三雄表態自清：恪遵個資法

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（中央社記者江明晏台北30日電）針對近期的手機訊號監控爭議，電信三雄各自表態自清，均強調「恪遵個資法」，中華電出具5點聲明強調，與王義川無任何接觸，也未有任何業務洽談；台灣大稱，從未提供私部門任何資料使用，遠傳強調，未與王義川或其合作業務往來。

民進黨政策會執行長王義川日前指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外的群眾資訊，引發外界對電信業者洩漏個資的爭議。

中華電信今天主動發布聲明指出，針對近日手機訊號定位及電信大數據分析應用服務事件，出具5點說明。

中華電強調，第1，與王義川無任何接觸，也未有任何業務洽談；第2，中華電客戶資料蒐集、處理及利用，均受主管機關通訊傳播委員會（NCC）的監督管理，並嚴格遵循個人資料保護法、電信管理法等相關法令規範，且已通過國際標準ISO 27001（資訊安全管理系統）、ISO 27701及BSI 10012（個人隱私資訊管理系統）的認證，有效而確實的保護客戶隱私及個人資料。

第3，中華電指出，所提供的「大數據人潮分析服務方案」是在大數據進行分析前，即予以去識別化處理，經處理後的資料僅為單純的人潮數量及輪廓分布統計數據，無法直接或間接識別任何特定自然人個人。

第4，有關國際間廣泛應用的電信信令大數據應用服務，包括人潮分析及車潮分析等，多運用於觀光旅遊單位、品牌通路展店、政府觀光商圈、燈會等大型活動，透過大數據人潮或車潮輪廓分析，提供便民服務，並不涉及任何個資。

第5，中華電強調，蒐集客戶個人資料內容與使用目的、利用方式等，均載明於「中華電信個資蒐集告知聲明」且公告於網站供客戶隨時參閱。

台灣大哥大今天攜手LINE舉辦記者會，會後媒體也關注「基地台比對手機訊號」的爭議，台灣大哥大總經理林之晨受訪強調，「從未提供給私部門、第三方部門任何資料使用」。

但他指出，若是因公部門要求，例如內政部需要信令資料，以利在某個時段判斷人流並安排義警，台灣大就會合法依規提供。

至於NCC要啟動行動調查，台灣大表示，已在上午10時收到函令，會配合行政訪視。

他進一步說明，若可以從所知資料反推用戶是誰，就是沒達到去識別化，但由於不清楚目前到底發生爭議的資料是什麼，沒有辦法評判是否去識別化，「這是資料治理的問題」，他強調，台灣大在個資使用都恪守法令，且內部規範更加嚴格。

遠傳回應強調，未與王義川或其合作的第三方就新聞所述活動有業務往來，也無提供任何資料。

遠傳指出，一向恪遵「個人資料保護法」、「電信管理法」等法令規範，確保用戶隱私及個人資料安全。

遠傳指出，所提供的「低碳城市大數據治理」解決方案，是為協助地方機關提升交通、觀光、零售等領域的發展，在大數據分析前，即進行去識別化，資料均無法直接或間接識別任何人，所提供人流、輪廓分布等非個資數據供地方機關更有效的投入發展規劃，符合個資法及相關法令的規定。（編輯：張均懋）1130530