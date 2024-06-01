中華電股東會歷時近15小時 寫台股次長紀錄

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（中央社記者江明晏台北1日電）中華電信歷年股東會都成為員工小股東輪番「質詢」高層的戰場，導致議程牛步化。今年股東會歷時近15小時後，在5月31日晚間11時45分落幕，寫下台股歷史次長紀錄。

中華電信5月31日召開股東會，由董事長郭水義主持，今年同樣成為員工股東的「抱怨大會」，議題聚焦宏華人力、加薪制度化、工作場所設備、制服設計，甚至是員工個人職涯問題與糾紛，也有小股東針對近期引發討論的手機訊號定位分析爭議提問，整體議程牛步化。歷時近15小時後，股東會於晚間11時45分落幕，耗時14小時45分鐘，寫下台股史上次長紀錄。

台股史上時間最長股東會紀錄，也是由中華電在2016年締造，當年開了14小時49分鐘，直至近午夜12時才結束。

中華電也在今天凌晨公告，於股東會中通過承認112年度盈餘分配案，每股配發現金股利4.758元，並授權董事長訂定除息基準日。（編輯：楊蘭軒）1130601