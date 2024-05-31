鴻海布局AI伺服器供不應求 劉揚偉與黃仁勳下週見面

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，鴻海布局輝達最新款GB200伺服器架構「供不應求」，下週6月4日或6月5日，可能與輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳再會面，雙方應該是公司與公司間的對話，屆時再對外說明。

鴻海上午在新北土城虎躍總部舉行股東會，股東會通過每股配息新台幣5.4元，創上市掛牌以來新高，會後劉揚偉接受媒體採訪。

媒體提問何時與黃仁勳單獨會面，劉揚偉說，雙方應該是公司與公司之間的對話，「不會是單獨對話」，預計6月4日或6月5日見面，屆時再對外說明。

對於布局輝達最新款GB200伺服器架構進展，劉揚偉笑說「供不應求」。

黃仁勳30日晚間設宴招待供應鏈夥伴，媒體追問當天談話內容，劉揚偉說，黃仁勳當時透露6月1日要在大巨蛋為中職開球，劉揚偉向黃仁勳說，「我是交通大學棒球校隊投手」，他並傳授黃仁勳投球技巧，避免痠痛。

展望鴻海與輝達合作進展，劉揚偉透露，2025年HHEV.OS電動車軟體將上車展演，鴻海與輝達將密切合作，發展電動車生成式AI（Gen-AI）軟體，未來也會和輝達共同開發下世代AI和機器人的生產系統。

劉揚偉今天引述黃仁勳談話，黃仁勳預估未來全球AI產業市值規模可到100兆美元，商機可期。鴻海並引述市調研究機構數據預估，到2032年，全球AI產業市值可到1.3兆美元。（編輯：張良知）1130531