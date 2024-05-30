黃仁勳宴請台廠供應鏈夥伴 劉揚偉、林百里等都來了
2024/5/30 20:11（5/30 20:39 更新）
（中央社記者張建中台北30日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚宴請供應鏈夥伴，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢等人皆出席。
面對媒體問台灣是否應該要投資人工智慧（AI），黃仁勳說，絕對要投資，每個國家都應該投資，因為每個國家都有自己的資源，應該管理使用。他並表示，輝達一直在台灣投資，因為是最重要的國家，有一起進軍市場的合作夥伴。
黃仁勳並對現場媒體說，「今天不會去逛夜市，不要跟著我」，他還不忘為通化街店家宣傳，說每次來台都會去買水果。
黃仁勳今天晚宴集結台廠供應鏈大咖，包括台達電董事長鄭平、英業達董事長葉力誠、中華電董事長郭水義、宜鼎董事長簡川勝、廣運董事長謝清福、緯創執行長林建勳、雲達總經理楊麒令等人，場面相當壯觀。（編輯：林淑媛）1130530
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