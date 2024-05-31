劉揚偉：鴻海專注事業不炒股價 全力拚更高目標

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海今天上午舉行股東常會，董事長劉揚偉表示，把公司經營好，股價自然會反應，他要求經營團隊，不要炒作哄抬股價，專注經營事業，集團會盡全力，朝股價越來越高目標努力。

鴻海股東會有小股東發言希望股價可以超過200元，希望有生之年看到股價上300元，長期希望看到500元；也有小股東希望鴻海發放股東每人一支手機，引起現場出席股東鼓掌大笑。

劉揚偉笑著回覆，他個人很希望能滿足股東需求，但是這樣會有副作用，為了顧全大局，還是慎重考慮比較好。

對於股價表現，劉揚偉說，「合法合規，說到做到」，這是他經營的理念核心，把公司經營好，股價自然會反應。他要求經營團隊，不要炒作哄抬股價，專注經營事業，市場就會表現與反應。

劉揚偉表示，鴻海股價未來不論是200元或是300元，都是經營成果的展示，集團會盡全力，朝股價越來越高目標努力。

小股東問到鴻海在電動車日本新客戶進展，劉揚偉回覆，鴻海是與日本傳統整車車廠洽談合作。

鴻海在5月中旬法人說明會中透露，規劃2025年在美國市場推出新車款，鴻海在日本也擁有2個委託設計製造服務（CDMS）客戶，並正推動3個CDMS專案，鴻海與日本客戶的合作備忘錄已簽訂，預計在第3季和第4季將簽署正式合約。（編輯：張良知）1130531