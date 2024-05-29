手機訊號監控爭議 新北：購買訊號已去個資化

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（中央社記者王鴻國新北29日電）民進黨政策會執行長王義川稱手機訊號定位分析出立法院外的群眾及年齡，引發監控及侵害人權的質疑，王義川指新北市政府也做新北歡樂耶誕城的人流大數據調查，新北市交通局長鍾鳴時表示，購買訊號已去個資化，只有量，用於推估人潮。

王義川日前在三立新聞台節目中指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複等，引發監控及侵害人權等質疑。

國民黨議員江怡臻今天在新北市議會質詢時表示，王義川指新北市政府也是透過手機訊號，進行新北歡樂耶誕城的人流大數據調查，因此，有立委已向法務部告發，市府可能面臨司法調查。

鍾鳴時答說，舉辦大型活動期間，會要求主辦單位向電信公司購買公開發行的手機訊號，都已去個資化，不可能辨識是誰的手機。只有數量，用於推估人潮，無法把手機訊號轉換性別、年齡或電話號碼等個資。

觀旅局長楊宗珉表示，很多活動都會和電信公司合作，主要是評估人潮和人流，都是去個資識別化；警察局長廖訓誠表示，如果針對特定犯罪行為，必須依照法令執行，其他就可能違反個資法。

法制局長蔡庭榕說，個資使用，除非有特定目的，否則需要民眾同意才得使用，政府收集還是需要在個資法的特定目的範圍內。（編輯：張銘坤）1130529