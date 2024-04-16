電信三雄促3G用戶升級 中華電再出衛生紙奇招

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（中央社記者江明晏台北16日電）3G網路關閉倒數，電信三雄出招力促用戶升級4G、5G，中華電再度祭出當年催出數萬2G釘子戶升級潮的「免費衛生紙奇招」，遠傳電信則由總經理井琪親自錄製電話語音提醒，主打暖心攻勢。

國際趨勢接軌，電信三雄中華電、台灣大、遠傳先前均宣布，預計於2024年6月30日前關閉3G網路，台灣電信市場也將邁向高音質4G通話（VoLTE）時代；目前市售4G、5G手機皆支援VoLTE，業者推估多數用戶不受影響。

中華電信統計至2024年2月底，全網未使用VoLTE手機的用戶比例低於3%。台灣大表示，持支援VoLTE手機用戶的比例約98%。遠傳指出，目前僅1.9%用戶持不支援VoLTE手機，需要換機，已完成99.8%用戶VoLTE服務設定。

但另一方面，3G網路關閉後，3G用戶勢必得升級4G才能繼續使用行動網路，電信三雄近期出招力促用戶升級。

由於目前許多3G用戶多為年齡偏高的樂齡人士，中華電信再度祭出當年2G網路關閉時，成功催出用戶升級潮的奇招，以免費衛生紙吸引婆婆媽媽。當時這宗電信促銷史上頭一遭的「衛生紙促案」，在短短2個月送出超過10萬袋的五月花衛生紙，逼出7萬名2G用戶升級，以超低成本迸出高轉換率。

中華電信在3G網路倒數之際，再度推出復刻專案，今天宣布即日起3G客戶至全台各門市升級4G、5G指定方案，即享加碼好禮二選一，就包括五月花厚棒衛生紙一串或Hami Point 150點，期望再度複製當年「用衛生紙小兵立大功」，促使3G用戶無痛升級的成功經驗。

除此之外，中華電也提供3G客戶升級4G購機優惠，月繳新台幣149元起，INHON、HUGIGA等多款VoLTE手機可0元入手。另針對銀髮、弱勢族群，提供「樂齡方案」與「暖心方案」專屬優惠。針對已持有VoLTE手機的3G客戶，中華電信也提供升級4G單門號方案，月繳183元，即可享有國內行動上網量1GB、網內20分鐘及網外（含市話）20分鐘。

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遠傳電信則主打親和力攻勢，重視與用戶溝通的總經理井琪將化身客服，親自錄一段3G網路將關閉的語音說明，鼓勵用戶升級4G、5G。遠傳也準備多元換機優惠，續約指定專案月付149元起，就可0元帶走VoLTE手機及來店禮，另針對銀髮、弱勢族群，遠傳也提供專屬優惠方案。

台灣大表示，提供多元手機供消費者選擇，除了有獨賣5G手機motorola g34，單機優惠價3490元；續約4G專案最低月付149元起即可購機，若搭配指定4G 398元專案就能0元帶回家。（編輯：張若瑤）1130416