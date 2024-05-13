中華電信推廣數位簽章 將導入固網、MOD業務

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（中央社記者江明晏台北13日電）「電子簽章法」修正案日前在立院三讀通過，將為推廣、應用數位簽章打下穩固基礎。中華電信表示，已於網路門市導入數位簽章、推動數位簽章的應用，促進產業與社會邁向數位化，固網寬頻及MOD業務則預定於今年5月導入。

由數位發展部主導的「電子簽章法」修正案日前於立法院三讀通過，讓電子簽章與數位簽章關係明確化，為數位經濟再創新里程碑。

中華電信今天發布新聞稿指出，旗下網路門市已於民國108年7月，就提供「行動宅配」服務導入「數位簽章」機制，提供客戶線上簽署電子合約，即可在中華電信網路門市申辦業務並宅配到府，客戶簽署的電子合約會以電子郵件寄發給申請人留存，享有數位無紙化的便捷服務。

中華電指出，隨著應用範圍逐年擴大，數位簽章陸續拓展至HiNet企業簡訊、衛星通訊、eSIM新舊客戶申請、市話新申請等業務；固網寬頻及MOD則預定於今年5月導入。

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中華電信表示，網路門市數位簽章可整合身分驗證服務（SmartID）、快意簽數位文件簽署服務及DRM數位文件保存系統，為使用者打造完善的數位簽章機制，並提供自然人憑證、晶片金融卡、行動自然人憑證及工商憑證4種數位簽署方式。

中華電進一步說明，數位簽章的核心服務SmartID和快意簽均源自於中華電信的「通用憑證管理中心（Public CA）」。中華電信作為台灣首家本土憑證機構，同時也是國內第一家自主開發憑證服務的單位，具有技術實力和資安管理體系，也是取得政府許可的簽發憑證機構。（編輯：郭無患）1130513