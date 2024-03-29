3G網路功成身退 中華電：6月底前關閉服務

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（中央社記者江明晏台北29日電）國內電信三雄規劃今年第2季關閉3G網路，中華電信今天宣布，將於今年6月30日前，關閉已服務約20年的3G網路，相關頻率與基地台站點資源將轉供5G使用，並提醒民眾更換使用支援VoLTE的終端設備。

順應國際行動通信演進趨勢，中華電信今天宣布，3G網路的平順退場已準備多年，並獲NCC核准於今年6月30日前關閉已服務約20年的3G網路，相關頻率與基地台站點資源將轉供5G使用，同時汰除低能效的3G基地台，實踐節能永續。

中華電信今天發布新聞稿指出，NCC於28日邀請相關行政機關、消保團體及各縣市政府，舉辦宣導「關閉3G網路事宜」會議，透過公私協力對民眾強力宣導3G網路關閉事宜，提醒民眾進行手機體檢，更換使用支援VoLTE的終端設備，盼平順推動低碳高速寬頻的行動通訊時代。

中華電指出，回顧台灣106年關閉2G網路的經驗，在4G及5G網路涵蓋今已相當完善、智慧型手機普及的基礎下，台灣民眾使用行動數據已大量移轉至4G、5G網路，傳統行動語音已逐漸被網路語音通話所取代，3G網路將能順勢功成身退。

中華電信強調，自106年起即為3G網路的平順退場超前布局，當年就開啟VoLTE語音通話服務，107年1月起所有上架銷售手機皆具備VoLTE功能，並自111年12月率先提供全網客戶免月租開通VoLTE服務，中華電信並積極建設提升4G、5G網路普及涵蓋。

為維護目前還依賴3G網路的用戶權益，中華電信表示，透過多元管道通知3G網路將於今年6月底關閉訊息，宣導民眾檢視所持SIM及終端設備是否支援VoLTE通話功能，並提供多元費率及購機優惠方案供用戶選擇。（編輯：張良知）1130329