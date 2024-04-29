拒立委調閱鏡電視文件？NCC：盼釐清法定程序問題

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（中央社記者蘇思云台北29日電）立法院國民黨團今天開記者會，指NCC拒絕立法院鏡電視調閱小組調閱鏡電視案相關文件。NCC今天表示，尊重立委職權，但希望能釐清調閱資料的法定程序問題，待調閱小組回復後，NCC將積極辦理。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿，針對立法院成立調閱小組向該會調閱鏡電視新聞台申設相關資料，因相關文件涉特定公司內部治理事項，因此函詢調閱小組相關程序是否符合正當法律程序，NCC將在調閱小組釋明、釐清後辦理。

NCC說明，依照司法院釋字第729號解釋，為符合正當法律程序，立法院文件調閱權的調閱範圍僅止於目的明確的「特定議案」；再來，根據立法院職權行使法第45條第1項規定，就「特定議案」涉及事項，調閱專案小組有調閱權限。

NCC強調，所謂「特定議案」，依憲法第63條規定，應指法律案、預算案及國家其他重要事項等，這次鏡電視調閱小組於成立或調閱程序中，並未說明是基於何項重大特定議案而需要行使調閱權，NCC已再三表示是否符合法定程序尚有疑慮，希望調閱小組能釋疑。

另外，NCC重申，尊重立委行使憲法上的職權，不過，立法院調閱特定公司治理與機關監理事項相關資料時，宜依照司法院釋字第729號解釋所述的正當法律程序辦理，以免爭議。（編輯：楊凱翔）1130429