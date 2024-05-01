藍白聯手提案譴責陳耀祥並移送監察院 表決通過

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（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院聯席會議今天開會，在野黨不滿NCC拒絕立法院鏡電視調閱小組調閱相關文件，藍白提出臨時提案，認為NCC主委陳耀祥破壞憲政體制，應予最嚴厲譴責，並移送監察院。藍白挾人數優勢下，表決通過。

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組日前要求國家通訊傳播委員會（NCC）提供資料，不過NCC回函指出，依法調閱小組可要求機關提供特定議案資料，但本案屬於公司治理與機關監理事項，鏡電視申設是否涉及特定議案尚有疑義，請交通委員會釐清並釋明。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議今天併案審查國民黨立委傅崐萁、洪孟楷、翁曉玲所提國家通訊傳播委員會組織法第4條條文修正草案等案，陳耀祥等人列席說明，並備質詢。

會中，傅崐萁、台灣民眾黨立委林國成等人提出臨時提案表示，NCC回函是基於對憲法權力分立原則、司法院大法官解釋及法律的錯誤及恣意解釋，屬違法且規避立法院對行政機關的監督，屬毀憲亂政的行為，破壞憲政體制甚鉅，應予最嚴厲譴責，並移送監察院。

民進黨團總召柯建銘說，陳耀祥捍衛憲政體制、維護憲政分立原則，按照憲法做事，民進黨團不可能贊成這個案子。

民進黨立委鍾佳濱認為，有無落實此調閱專案小組的決議，應該要回交通委員會追究，而且要送監察院，實在太荒唐、太離譜了。

討論40分鐘左右，在場立委無共識，因此進行表決。表決結果，在場國民黨、民眾黨13位立委均舉手贊成，而在場12位民進黨立委則舉手反對，贊成者多數，因此通過此臨時提案。

表決結束後，民進黨立委李昆澤提出會議詢問，依據立法院職權行使法第48條規定，「政府機關或公務人員違反本法規定，於立法院調閱文件時拒絕、拖延或隱匿不提供者，得經立法院院會的決議，將其移送監察院依法提出糾正、糾舉或彈劾」，因此移送監察院是經委員會決議就可以，還是要經過院會。

不過，會議主席、國民黨立委吳宗憲宣告繼續詢答，引來鍾佳濱不滿，認為應該要先回應，民進黨立委吳思瑤也說會議詢問優先，而國民黨立委楊瓊瓔等人則喊「我們要質詢」。

因此民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄對於吳宗憲的宣告提出異議，並提案進行點名表決。表決結果，藍白挾人數優勢勝出，因此維持吳宗憲的宣告，繼續詢答。（編輯：翟思嘉）1130501