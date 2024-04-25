藍反對政治酬庸NCC新任委員 綠駁政治攻擊大可不必

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北25日電）國民黨立法院黨團今天呼籲民進黨政府慎選NCC新任委員，揚言絕不會接受意識形態明顯或政治酬庸的提名名單；民進黨團則表示，立委可以在未來的人事同意權行使上嚴格檢視，但先射箭再畫靶的政治攻擊大可不必。

目前國家通訊傳播委員會（NCC）的7位委員中，有4位將於今年7月31日任期屆滿，包含主任委員陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲，依據「國家通訊傳播委員會組織法」第4條規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。

媒體報導，傳NCC主委將由副主委翁柏宗接任，副主委由台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏出任，另2位委員為世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、現任NCC平台事業管理處長詹懿廉。

國民黨立法院黨團今天召開「報派NCC新任委員，提名深綠側翼？反對到底！」記者會，黨團副書記長羅智強、張嘉郡，以及立委翁曉玲、葉元之出席。

羅智強質疑，行政院長陳建仁曾經在立法院承諾過，新任NCC主委、委員名單，會先尊重在野黨立委的意見；重點是民進黨在國會已經不是多數，結果直接將名單丟出來，連基本的溝通都沒有，蠻橫地要國會照單全收。

關於NCC委員人選，羅智強說，行政院如果基本的程序正義、尊重國會都做不到，還要凌駕踐踏國會多數黨，很抱歉，請行政院將這內定名單打掉重練。

張嘉郡表示，報派NCC新任委員內定名單，這是執政者測試風向的小手段，完全不尊重體制與法規，與其說這份名單爭議性低，不如說是知名度低，畢竟專業度是可受公評，但曾幾何時，NCC委員的提名資格已經低到是「沒有爭議」就好。

張嘉郡質疑，NCC的獨立性已蕩然無存，淪為貫徹執政黨意志的打手，NCC的專業度也沒有與時俱進，成為盲腸機關。她說，拒絕政治酬庸的提名名單。

翁曉玲表示，NCC委員的人格獨立，要比機關獨立更重要，呼籲民進黨政府慎選委員名單，尤其是未來NCC委員會組成，必須要反映出民主社會多元意見。

她說，行政院必須尊重新民意產生的新一屆國會，提出NCC委員人選之前，請尊重在野黨意見，充分與在野黨溝通，並考慮政治多元表達組成，不要再成為執政黨打擊異己的工具。

葉元之表示，民進黨如果執意要提名有爭議的人選擔任NCC委員，他個人主張乾脆廢掉NCC，廢掉NCC之後的業務，譬如電信業務就回歸交通部，打詐業務交給數位發展部。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪時表示，針對未來NCC委員提名相關議題，目前被揭露出來的4位名單，都是專業優先也超越黨派，國民黨想當然耳磨刀霍霍，一定會提出為攻擊而攻擊的評論。

吳思瑤說，這4人都是專業學者，也是媒體界備受大家肯定、理解政策的優秀人士，國民黨現在指涉有政黨色彩、專業性不足，又說不出個所以然來。

吳思瑤指出，希望立委可以基於職責，在未來的人事同意權行使上嚴格檢視，立委可就專業、理念、媒體政策方向進行交流與對話，但先射箭再畫靶的政治攻擊，大可不必。（編輯：翟思嘉）1130425