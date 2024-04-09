華梵邀法藝術家夫妻駐校 舉辦個展指導學生雕塑

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（中央社記者許秩維台北9日電）華梵大學邀請法國知名藝術家夫妻希維雍與莫斯考維奇擔任駐校藝術家，除了舉辦繪畫、雕塑等個展，還會開設專題課程，指導學生雕塑技法。

華梵大學今天發布新聞稿指出，畢業於巴黎高等裝飾藝術學院的絲勒維．希維雍（Sylvie Rivillon），80年代起就以獨立創作者的身分在歐洲等地活動，其公共藝術作品多次在台灣獲得永久設置的機會，她也因此與台灣藝術圈建立深厚情誼，並多次在台舉辦個展。

希維雍與其夫婿阿希耶勒．莫斯考維奇（Ariel Moscovici）於這學期受邀到華梵大學擔任駐校藝術家，由希維雍率先於4月1日至13日舉辦繪畫雕塑個展，莫斯考維奇的雕塑創作個展則接續於4月15日至27日舉行。

希維雍與莫斯考維奇表示，非常喜歡華梵的環境，每天在此生活，於工作室中思索與探求藝術，獲得許多平時在法國不曾體驗到的感受。

華梵大學美術與文創系助理教授倪又安提到，希維雍的創作遊走在理性的形與流動抒情的線條之間，當置身不同的文化氛圍或風土環境時，其特殊的藝術風格面貌又反映出對地域的差異性感受，非常特別。

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倪又安觀察，平時住在近地中海地區的希維雍，在線性與塊面的處理較明確、直接，但來到華梵1個多月，每天觀看石碇山區多變的稜線，以及晨霧與夕照帶給山巒幽微豐富的色調變化，讓希維雍的新作出現更多繪畫層次上的不確定性與模糊美。

華梵大學指出，兩名駐校藝術家將於4月10日中午在展場舉辦「藝術家的自我實踐」座談會，這學期預計在華梵持續創作到5月下旬，還會開設「國際藝術交流專題講座」課程，手把手指導學生雕塑技法，將最好的技藝留在華梵。（編輯：張雅淨）1130409