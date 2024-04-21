華梵活化石碇百年石頭屋 打造多元藝文活動沙龍

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（中央社記者許秩維台北21日電）華梵大學推動「石碇之音」藝術造鎮計畫，修復活化新北市石碇區的百年石頭屋，打造「琴音共茶香」的藝文沙龍，預計5月正式營運，還將規劃藝術體驗課程。

華梵大學今天發布新聞稿指出，擁有120年歷史的石碇百年石頭屋原為林恆春中藥鋪，是石碇區最具歷史價值的建築，位於以吊腳樓建築聞名的「不見天街」石碇老街上，因年久失修有結構安全疑慮，屋主搬遷後將石頭屋委由石碇區公所管理。

為協助石碇地方創生，華梵大學提出「石碇之音」藝術造鎮計畫，先將石頭屋舊建築修復活化，引進華梵的古琴製作工藝與新六藝教學，成為「琴音共茶香」的藝文沙龍，後續再擴大到整條老街的改善，最終目標為爭取變更都市計畫，讓全台唯一僅存的吊腳樓老街合法化。

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華梵大學教務長簡江儒表示，「石碇之音」獲得教育部大學社會責任實踐計畫2年期經費補助，石頭屋主林氏家族也慷慨捐出10年使用權。計畫主持人、華梵大學智慧生活設計系助理教授林正雄則邀集古蹟修復專家、社區達人與華梵師生，共同完成老屋修繕工程，重新以「新六藝藝文沙龍」的風貌全棟開放營運。

華梵大學提到，換新裝的百年石頭屋取名為「漫縵山房」，將於5月正式營運，定期舉辦古琴工藝、漆藝、陶藝、花藝、茶藝等多元藝文活動。同時規劃週間與假日藝術體驗課程，歡迎遊客到此聽琴喝茶，感受琴、茶、溪、山交會的獨特藝術饗宴。（編輯：張雅淨）1130421