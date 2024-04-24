KMTV申請營運計畫變更 NCC要求規劃更明確
2024/4/24 19:34
（中央社記者蘇思云台北24日電）友量娛樂科技申請「韓國娛樂台KMTV」頻道營運計畫變更，NCC今天表示，業者提出的本國自製節目比率規劃「有預設前提」，過去沒有這類做法，因此續行審議，要求業者重新修改，盼有比較明確的規劃。
國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議友量娛樂科技股份有限公司申請韓國娛樂台KMTV頻道營運計畫節目規劃變更案，決議續行審議。
此案源自迪士尼集團旗下包含國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold與STAR World等5頻道今年元旦起終止營運，其中31台的衛視中文台，多數系統業者以韓國娛樂台KMTV作為替補頻道，目前頻道在系統普及率達62.5%。
NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，當時審查頻道異動時，行政指導要求KMTV要增加本國自製節目內容，業者因此提出營運計畫變更案。根據業者的營運計畫變更內容，若普及率為60%時，本國自製節目比率要提升到2%到5%，若普及率到100%，本國自製節目比率要提高到15%到20%。
翁柏宗表示，業者提出的規劃「有預設前提」，過去不曾有這類方式來更改營運計畫，因此請業者重新修改調整，希望有比較明確的規劃，決議續行審議。（編輯：翟思嘉）1130424
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