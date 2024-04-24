更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
鋒面影響26日雨勢最大 中南部留意大雨或豪雨
首頁 / 產經
NCC
新聞專題
NCC1/300
首頁 / 產經

KMTV申請營運計畫變更 NCC要求規劃更明確

2024/4/24 19:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北24日電）友量娛樂科技申請「韓國娛樂台KMTV」頻道營運計畫變更，NCC今天表示，業者提出的本國自製節目比率規劃「有預設前提」，過去沒有這類做法，因此續行審議，要求業者重新修改，盼有比較明確的規劃。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議友量娛樂科技股份有限公司申請韓國娛樂台KMTV頻道營運計畫節目規劃變更案，決議續行審議。

此案源自迪士尼集團旗下包含國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold與STAR World等5頻道今年元旦起終止營運，其中31台的衛視中文台，多數系統業者以韓國娛樂台KMTV作為替補頻道，目前頻道在系統普及率達62.5%。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，當時審查頻道異動時，行政指導要求KMTV要增加本國自製節目內容，業者因此提出營運計畫變更案。根據業者的營運計畫變更內容，若普及率為60%時，本國自製節目比率要提升到2%到5%，若普及率到100%，本國自製節目比率要提高到15%到20%。

翁柏宗表示，業者提出的規劃「有預設前提」，過去不曾有這類方式來更改營運計畫，因此請業者重新修改調整，希望有比較明確的規劃，決議續行審議。（編輯：翟思嘉）1130424

#NCC
#翁柏宗
NCC
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
3G語音網路6月底關閉 NCC籲民眾檢視手機VoLTE功能
172.30.142.58