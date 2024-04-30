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被提名為NCC主委 翁柏宗：持續關注消保與打詐議題

2024/4/30 19:16（4/30 20:37 更新）
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（中央社記者蘇思云台北30日電）行政院今天表示，已提名現任NCC副主委翁柏宗為主委，加上陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查。翁柏宗今天晚間表示，未來持續推動NCC既有業務，也會繼續關注消費者權益與打詐議題。

國家通訊傳播委員會（NCC）有4位委員任期將在今年7月31日屆滿，包含現任主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲，行政院今天依「國家通訊傳播委員會組織法」第4條第4項規定，在任期屆滿3個月前，也就是4月底提名，將送請立法院同意。

翁柏宗今天晚間受訪告訴中央社記者，未來持續關注消費者權益議題與打詐議題，此外也會繼續推動NCC既有業務。（編輯：翟思嘉）1130430

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