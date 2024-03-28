NCC遭疑未詳實調查凱擘違規案 監委申請調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北28日電）監委王美玉今天說，大富媒體、凱擘集團違反併購案通過時的附帶負擔條件，1月遭公平會重罰，外界也質疑NCC未詳實調查凱擘集團違規情事。究竟NCC有無怠惰失職，已申請自動調查。

公平交易委員會花費數年時間調查，揪出大富媒體、凱擘未履行民國99年的結合承諾，嚴重影響市場秩序，揮大刀開鍘，祭出最重罰鍰，1月16日宣布處大富媒體、凱擘各新台幣5000萬元，共計1億元罰鍰。

監察委員王美玉、葉大華、葉宜津透過新聞稿表示，泛富邦大富媒體、凱擘集團違反併購案通過時的附帶負擔條件，遭公平會重罰，引發外界質疑國家通訊傳播委員會（NCC）未詳實調查該集團違規情事。

監委說，依有線廣播電視法規定，系統經營者與其關係企業及直接、間接控制的系統經營者訂戶數，合計不得超過全國總訂戶數1/3。但媒體報導指出，凱擘集團與其他有線電視業者共同經營超過有線廣播法所訂的戶數限制，影響市場競爭秩序。

監委指出，監察院曾就該集團經營疑慮多次請NCC查明，但NCC表示就現有事實證據，尚難據以判定確有檢舉所稱情事，也難謂符合有線廣播電視法規定超過全國總訂戶數1/3的構成要件，與公平會追查結果有所出入。

監委說，究竟實情為何、NCC有無善盡主管機關權責詳實調查、有無怠惰失職，諸多疑義將深入調查。（編輯：林興盟）1130328