陳宗彥案遭指辦藍不辦綠 監院：只問證據無關顏色

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（中央社記者陳俊華台北21日電）前行政院發言人陳宗彥涉關說且疑似接受性招待，監察院未通過彈劾案，遭疑辦藍不辦綠。監察院今天說，監委依憲法行使彈劾權，審慎審查，只問證據、無關顏色，盼各界尊重監院獨立行使職權。

陳宗彥任職台南市政府新聞及國際關係處長等職務期間，涉接受業者不當招待，監委王美玉等人提案彈劾陳宗彥，監察院13日公告，彈劾以2票成立、11票不成立，彈劾不成立確定。

國民黨立法院黨團今天表示，陳宗彥案有11名監委投彈劾不成立，未來黨團將列黑名單，拒絕他們續任監委。

監察院晚間透過新聞稿指出，今年2月20日就陳宗彥涉違法失職情事一案，召開彈劾案審查會，經13位審查委員投票表決結果，成立2票、不成立11票，決定彈劾不成立。

監察院說，凡公務人員經監委審查後，認為有違法或失職行為者，監委經2人以上提議向監察院提彈劾案，由提案委員外的監委9人以上審查時，是就其彈劾案文及違失事證妥為審查，如果案文、違失事證有欠具體、充分或其證據能力不足，審查委員投下反對票乃屬當然，「陳宗彥彈劾案自不例外」，屬監委獨立妥慎行使彈劾權的核心範疇，不受任何干涉，各界允應尊重。

監察院指出，本案有關通訊監察譯文是台南地檢署偵辦他案（102年度偵字第17664號妨害風化案件）所取得的內容，並非針對陳宗彥案件的監聽譯文。台南地檢署偵辦103年度他字第1852號被告陳宗彥等是否涉犯貪污治罪條例案件，已經行政簽結在案。

監察院表示，按監察法施行細則規定，彈劾案經審查決定不成立，提案委員如有異議，應自通知送達翌日起10日內提出，逾期未提出異議，原審查決定不成立確定。本案提案委員未於10日內提出異議，本件彈劾審查不成立的結果確定，3月13日已公告審查決定書。

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監察院說，對於違法失職的公務人員提案彈劾，是監察院重要職權之一，也是對違法失職公務人員最嚴厲的責難，自當謹慎為之，也需有足夠之證據力；其行使是否妥適，不僅攸關監察權功能的發揮，也嚴重影響被彈劾者的名譽與權益。

監察院表示，因此行使憲法賦予的彈劾職權，都經過嚴謹調查、提案及審查程序，本於勿枉勿縱原則，審慎審查，只問證據，無關顏色，期待各界尊重監察院依憲法規定獨立行使職權。（編輯：林興盟）1130321