台北市再傳移工子女兒虐案 監委籲跨部會研謀對策

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（中央社記者陳俊華台北18日電）監委王幼玲、王美玉今天表示，近日發生兩起非本國籍兒少被通報疑似重大兒虐事件，凸顯黑戶寶寶在台托育照顧及就醫問題仍未獲改善，監察院呼籲行政院正視問題，跨部會研謀對策、徹底解決。

一歲男童疑遭保母虐死案仍在檢討中，台北市社會局又通報兩起重大兒少保護案，都是逃逸移工的子女，其中一名男嬰已死亡，將進行司法相驗以釐清死因；另一名女童經搶救後生命跡象穩定，留在加護病房觀察。

王幼玲、王美玉透過新聞稿表示，據統計，從民國109年1月到112年9月底，生母為失聯移工的非本國及新生兒共1349人，這不包括生母隱匿在自宅生產，而未被醫療院所通報的黑數。

監委說，依「兒童權利公約」規定，締約國在其管轄範圍內的兒童都享有公約所揭櫫權利，不因兒童、父母或法定監護人的種族、國籍而有所不同，也就是外籍移工在台生下的孩子，應與其他兒童享有相同的醫療、社福和教育資源，以獲妥善照顧。

監委指出，近日發生兩起非本國籍兒少被通報疑似重大兒虐事件，再次讓黑戶寶寶在台受照顧、醫療等人權議題浮上檯面，顯然問題仍未獲改善。

監委說，兩人在107年12月24日立案調查，並在108年11月提出調查報告指出，非本國籍新生兒通報案件及未合法取得居留證人數有增無減，再加上移工自行生產而未經醫療院所出生通報的黑數，實際人數遠超過官方的數據，政府對這類兒少基本人權的維護改善緩不濟急，因此糾正行政院。

監委表示，政府不應坐視女性移工在懷孕或生產後，逃逸或無能照顧子女的情形，以及黑戶寶寶面臨的就醫困境，這都影響到兒童人權，將監督政府相關機關、持續關注外籍移工子女受照顧的權益，促進外籍移工及其子女的人權維護。（編輯：蘇志宗）1130318