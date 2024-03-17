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北市通報2起疑似兒虐1死1傷皆有諾羅症狀 初步排除關愛之家群聚

2024/3/17 13:09（3/17 13:32 更新）
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（中央社記者曾以寧台北17日電）1歲男童疑遭虐死案後，衛生福利部接獲台北市通報2起疑似重大兒虐事件，1死1重傷，皆疑似染諾羅病毒。疾管署今天表示，已派防疫醫師前往關愛之家了解，初步排除群聚感染。

衛福部接獲2起疑似重大兒虐事件通報，均為移工子女，其中1案已死亡，另1名來自桃園個案，在搶救後生命跡象穩定。台北市政府說明，2名孩童皆疑似感染諾羅病毒。

對於死亡的6個多月大男嬰，疾病管制署發言人曾淑慧說，此案受社會高度關注，防疫醫師已進入協助調查；根據關愛之家工作人員描述，個案15日早上腹瀉，工作人員帶到診所就醫，就醫後返回休息，下午又因為發現個案臉色不對，緊急送醫仍不幸死亡，詳細死因尚待進一步調查。

曾淑慧說，經疫調了解，這個關愛之家共有3名工作人員、2名住民，除死亡個案外，其他人目前都沒有感染諾羅症狀，另有2名社工會不定期協助關愛之家，目前也無症狀，初步排除群聚感染狀況，應為單一感染個案，防疫醫師將進一步了解是否有需要釐清的部分。

至於另1名來自桃園、疑似感染諾羅病毒的個案，曾淑慧說，個案不住在關愛之家，但經關愛之家協助送醫，為1歲女嬰，個案14日起腹瀉4到5次、脫水、發燒，15日送急診發現病童多處瘀青，因症狀嚴重，轉院收治加護病房，醫院已通報家防中心社工及報警。

諾羅病毒是一群可感染人類引起腸胃道發炎的病毒，曾淑慧說，諾羅病毒對一般人來說不是嚴重疾病，但對幼兒及免疫不全者，仍有可能因為體液流失、電解質不平衡等原因造成死亡，不過因為非法定傳染病，過去未有諾羅死亡統計。

腹瀉群聚事件，曾淑慧說，因擔心不明原因腹瀉，根據規定，人口密集機構若每日有腹瀉3次以上，就應依據人口密集機構監視作業進行通報，地方衛生局則須介入確認是否須做進一步處置；但若患者已經醫師診斷，就不需要通報。

疾管署統計，過去4週（第7到10週）共通報136起腹瀉群聚事件，其中101起檢驗陽性，主要發生在餐飲旅宿業83起，校園13起，檢出病原體以諾羅病毒為主。（編輯：管中維）1130317

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