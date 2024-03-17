2移工子女遭通報重大兒虐 北市府：持續提供協助

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）衛福部今天接獲2起疑似重大兒虐事件通報，均為移工子女，其中一案孩童已死亡，另一案搶救後生命跡象穩定。台北市政府說明，2名孩童皆疑似感染諾羅病毒，將持續提供協助。

衛生福利部保護服務司司長張秀鴛今天晚間證實，接獲台北市通報2起疑重大兒虐事件，均為3歲以下外籍移工子女，其中一名孩子到院前死亡，將進行司法相驗等偵查程序以釐清死因；另一名孩子來自桃園，經搶救後目前生命跡象穩定。

台北市社會局說明，昨天接獲通報，一名外籍移工子女疑似感染諾羅病毒，到院搶救仍不治身亡，死因尚待相驗，但已透過台灣關愛之家協會提醒接觸者注意身體狀況，並安排另外3名孩童就醫。

此外，社會局指出，關愛之家昨天晚間協助一名來自桃園的移工子女就醫，這名孩童同樣疑似感染諾羅病毒，送醫時已昏迷，並在身上發現多處瘀傷，隨即依程序進行通報，並同步與桃園市社會局保持密切聯繫。

社會局表示，已針對這2案派社工員進行關懷，台北市長蔣萬安及副市長林奕華也在今天前往關愛之家視察，了解情況及現場需求，將持續提供必要協助。（編輯：施施）1130317