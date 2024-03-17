衛福部稱接獲2起疑似重大兒虐 北市：不宜先定調

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（中央社記者陳昱婷、曾以寧台北17日電）衛福部昨天稱接獲台北市通報2起疑似重大兒虐事件，2案均為移工子女，其中1人死亡、1人救治中。台北市政府今天強調，相驗結果尚未出爐，不宜先定調為兒虐事件。

衛福部次長李麗芬今天告訴中央社記者，昨晚確實有收到台北市政府通報2起疑似兒虐案件；本來依法只要發現有「疑似」案件，就應該要通報並由地方主管機關調查釐清，從來沒有中央定調為兒虐案件的情況，後續若確定為兒虐事件，再啟動重大兒虐檢討流程。

2案都為移工子女，李麗芬說，衛福部本來就有針對失聯移工子女的照顧計畫，若後續地方調查確實為兒虐事件，並認為還有哪個政策需要檢討、精進，都可以再提出，衛福部將再邀請勞動部、移民署等相關單位討論。

1歲男童疑遭保母虐死案仍在檢討中，台北市社會局又通報2起重大兒少保護案，皆為逃逸外籍移工子女，其中1名男嬰已死亡，將進行司法相驗以釐清死因；另1名女童經搶救後生命跡象穩定，留在加護病房觀察。

台北市社會局長姚淑文今天說明，2案皆是疑似感染諾羅病毒，在15日經由台灣關愛之家協會協助送醫，社會局一接獲通知便立即派員至醫院及機構關懷、了解情形。

她指出，男嬰雖沒有明顯外傷，但為謹慎起見，仍通報重大兒少保護事件，待司法相驗確認；女童身上則發現多處瘀傷，因此通報保護事件，並先行製作筆錄，盼盡快找到照顧者釐清事發過程。

針對女童後續醫療及安置，姚淑文說，女童因病脫水嚴重送醫，目前以救治為優先，市長蔣萬安也指示要全力協助，「人已經在我們這裡，無論如何都會協助照顧，這是人道問題」。

姚淑文表示，待2案狀況更明確後，將一併舉行防治會議，討論未來工作及是否有可精進之處。

台北市政府強調，2名幼童都是疑似感染諾羅病毒才會送醫，目前尚未確認是否為兒虐事件，不宜在調查結果出爐前直接定調，且2案皆涉及移工管理缺失，呼籲勞動部及內政部移民署等相關單位正視背後結構性問題。（編輯：方沛清）1130317