社工被上銬 北市社會局長哽咽：司法處理應檢討

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）1歲多男童疑遭虐死案，警方帶回陳姓社工時上銬，外界質疑比例原則；北市社會局長姚淑文哽咽表示她也是社工出身，很清楚其背負的壓力，司法處理的過程應該檢討。

台北市長蔣萬安與社會局長姚淑文今至台北家扶中心中正服務處參訪、與寄養家庭座談，會後接受媒體聯訪。

由於1歲多男童疑遭虐死，警方帶回陳姓社工釐清訪查紀錄時上手銬，台北市社會工作人員職業工會質疑正當性與比例原則，並指全台社工目擊此景都已造成不可抹滅創傷。

姚淑文被問及此事時語帶哽咽，表示自己也是社工出身，很清楚他們要背負多大壓力，社工保護很多家庭與孩子，盼望社會給他們更多支持，而憾事發生後社工卻被上手銬，司法在處理過程應該要被檢討。

姚淑文直言若社會對社工的支持不足，只會讓更多人對社工領域卻步，希望大家能給社工更多擁抱，且現在事情還不明朗，當事社工就被上銬，這種做法很傷社工的尊嚴與專業熱忱，「以後還有誰要做助人專業？」

蔣萬安也說，更重要是補足制度面及社會安全網漏洞，不應該讓助人工作者或社工成爲代罪羔羊。

媒體詢問蔣萬安，從保姆的培訓管理及社工員培訓，北市府也是主管單位，有無可逃避的責任。蔣萬安表示，所以即刻檢視保母認證、領證、考核、評鑑等相關機制。

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媒體追問關於第一線社工的工作量以及培訓、人數增補等，蔣萬安表示，希望從幾個方面著手，包含增加人力、提高薪資、增加專業地位；對因公涉訟的社工或是助人工作者，給予法律扶助，或是避免他們遭受到暴力威脅、協助申請保護令等。

蔣萬安說，結合醫療端、司法端，以及社工橫向的聯繫專責的機構，中央跟地方、跨縣市合作，很多層面都可以來努力。（編輯：張銘坤）1130313