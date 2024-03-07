社會局女科員涉販毒未出席考績會 北市：先停職 15日最終決議

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北7日電）北市府社會局今針對販毒科員召開考績會，先決議停職，依流程給7天時間讓該科員陳述，預計下週五再開一次考績會決議，也同步移付證據給懲戒法院審理。

台北市社會局劉姓女員工疑涉販毒案，北市府下午召開考績會。社會局長姚淑文出面說明結果，表示當事人沒來，沒完成陳述與申辯程序，社會局依照法定程序再給7天（含例假日）讓她完成，預計下週五會再開一次考績會做出最終決議；今天先決議停職，相關行政流程已在進行。

姚淑文說，也同時將關鍵證據移付給懲戒法院審理，跟北市府考績會是雙軌並行；若下次考績會當事人再不來，因為已給過充分時間，就是看考績會的結果。

媒體詢問該科員今天是請假還是曠職，社會局表示是請假，委任律師則一切要求按照法定程序，社會局也依規定進行，除此以外該科員沒有任何表示與說明。

姚淑文在考績會前接受媒體聯訪時表示，社會局是照顧他人的角色，同事或許也承擔很多壓力，對年輕同事發生這種事很遺憾，但還有非常多努力的公務人員，希望市民不要因此對市府失去信任。

姚淑文說，要建立機制處理同事的壓力與問題；而捲入販毒案的科員交易過程等屬於偵查不公開內容，且科員平常出勤、互動等都在平和範圍，不了解其私生活，爆出販毒案，整個社會局都非常訝異。

台北市長蔣萬安稍早至健康國小視察營養午餐，會後接受媒體聯訪時表示，社會局女科員涉毒案違反法規情節重大，北市府會全力配合偵辦，考績會依法最重兩大過免職；若當事人不出席也依規定即刻停職。

民進黨台北市議員簡舒培透過臉書表示，台北市政府荒唐至極螺絲掉滿地，公務員在市府門前販毒，蔣萬安只顧推卸責任，凸顯蔣萬安市府缺乏紀律，讓首都市政府門口上演違法毒品販售行為，讓台北市政府成了犯罪現場，「身為市府的大家長，蔣萬安不用道歉嗎？」。

國民黨台北市議員應曉薇發布新聞稿資料指出，社會局女科員竟從事販毒，且還選擇北市府附近交易，行徑離譜到不可思議且不可原諒，市府與社會局應藉此機會，深入進行內部調查及檢討，否則科員若販毒屬實，將嚴重打擊社會局形象。

無黨籍台北市議員曾獻瑩透過媒體群組表示，社會局女公務員疑涉販賣大麻遭警局搜索，要求北市府要重視此事，並應利用公務人員定期訓練課程機會讓公務員了解大麻危害，市府要帶頭拒毒、反毒。（編輯：張銘坤）1130307