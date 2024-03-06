北市女科員與男友涉販毒 2人各20萬元交保

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（中央社記者林長順台北6日電）台北市社會局劉姓女科員與周姓男友涉嫌販售大麻，台北地檢署今天指揮台北市大安警分局兵分3路搜索劉女辦公室及劉、周住處，並拘提2人到案。檢察官複訊後諭令2人各20萬元交保。

北市大安分局日前進行路邊攔檢時，發現1名男子持有大麻，男子供稱大麻是今年1月間在台北市政府附近，向1名劉姓女子購買，檢警查出劉女為台北市政府社會局科員。

台北地檢署今天指揮大安分局兵分3路搜索劉女在社會局的辦公室及住處等地，並拘提劉女及周姓男友到案，並查獲查獲數十克大麻及吸食器等物。警方傍晚將2人依毒品危害防制條例等罪移送台北地檢署複訊。

檢察官複訊後，認為劉女涉犯販賣第二級毒品罪；周男涉轉讓、持有第二級毒品罪，均罪嫌重大，且事證已明，無羈押必要，晚間諭令2人各20萬元交保。

北市府指出，市長蔣萬安第一時間知悉後非常重視，立刻下令全力配合檢調偵查，務求勿枉勿縱；如有違法情事，不寬貸不護短，一定嚴懲嚴辦，也當即要求社會局，即刻移送懲戒。（編輯：張銘坤）1130306