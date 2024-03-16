又有疑似兒虐案 重傷女童生母身分為逃逸監護工

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（中央社記者葉臻桃園16日電）台北市1歲男童疑遭虐死案還在檢討，衛福部又接獲2起重大兒虐通報。桃園市政府今晚指出，其中一案受重傷的女童未報戶口，母親是外縣市聘僱的外籍監護工，去年2月4日逃逸失聯。

1歲男童遭保母虐死震驚社會，引發各界關注幼兒照護及安全議題。衛生福利部今天晚間又證實接獲台北市通報2起疑似重大兒虐事件，1死、1重傷，均為移工子女，詳細仍待調查。

桃園市政府社會局晚間表示，針對外籍移工之女疑似受虐，案童送至台大醫院就醫後，由台北市家防中心先予受理介入，因傳出相關涉案逃逸移工居住於桃園，因此經北市通報後轉給桃園市政府警察局婦幼隊。

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桃園社會局說，案童目前仍在加護病房觀察，由於案童未報戶口、案母逃逸失聯，目前查無相關通報或服務紀錄，案情仍待確認，將與台北市社會局保持聯繫，以提供案童緊急處遇與服務優先。

桃園社會局指出，經協同市府警察局、勞動局多管齊下，並與移民署對接，釐清外勞身分與實際情況，經多方比對，桃園警方已在稍早確認生母身分，為外縣市聘僱監護工，於去年2月4日逃逸失聯。（編輯：陳彥鈞）1130316