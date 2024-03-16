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衛福部又接獲2起重大兒虐通報 1死1重傷

2024/3/16 22:44（3/17 09:13 更新）
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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）1歲男童疑遭虐死案還在檢討，衛生福利部保護服務司司長張秀鴛今天晚間證實，接獲台北市通報2起疑重大兒虐事件，1死、1重傷，均為移工子女，詳細仍有待調查將儘速釐清。

1歲多男童遭保母虐死震驚社會，引發各界關注幼兒照護及安全議題。未料，衛福部今天傍晚再接獲重大兒虐事件緊急通報。

張秀鴛晚間告訴中央社記者，確實收到台北市政府2起通報，均為外籍移工子女，年紀都在3歲以下，甚至不滿1歲；其中1名孩子到院前死亡，將進行司法相驗等偵查程序，釐清真正死因。

至於另1名孩子來自桃園，張秀鴛表示，這名孩子因傷勢嚴重，照顧者在關愛之家的友人協助下，把孩子送到台北市的醫院就醫，經搶救後目前生命跡象穩定。

不過，她強調，2名孩子死傷究竟是兒虐或有其他疾病，都需要調查後才能清楚；已要求北市盡快召開檢討會，待報告送至中央，將評估是否提送到重大兒虐檢討會議中詳細討論；若系統性風險不高，則會併入保護司每季的例行會議。（編輯：孫承武）1130316

#台北市
#張秀鴛
#衛福部
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2移工子女遭通報重大兒虐 北市府：持續提供協助
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