移動式工程機械意外頻傳 監委要查主管機關精進作為

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（中央社記者陳俊華台北22日電）監委王幼玲今天表示，民國112年至今發生4起移動式工程機械意外事件，凸顯工地施工安全疑慮，這4起工安意外詳情及責任歸屬為何，相關主管機關精進作為與改善措施為何，為了解事發經過，已申請自動調查。

監察委員王幼玲、王麗珍、葉宜津透過新聞稿指出，112年新北市五股區觀音坑溪橋橋改善工程，移動式起重機從事鋼構橋拱吊掛作業時，未採取防護措施，導致吊掛過程中鋼纜發生飛落，砸中下方人員。

監委表示，112年8月間新北市永和區國光路與豫溪街交叉路口旁一處工地在施工作業時，吊車吊臂不慎傾倒路邊電線桿，造成1400多戶民宅停電；同月台南火車站鐵路旁進行鐵路地下化工程，施工廠商吊臂施工時突然斷裂，吊鉤砸破火車站月台雨棚。

監委提到，113年2月屏東縣枋寮鄉建興路工地疑似因吊臂機械故障，導致吊臂鬆脫滑落砸中施工人員頭部，送醫不治。

監委強調，這4起工安意外詳情及責任歸屬為何、主管機關後續調查情形及結果為何，為避免類似工安意外，相關主管機關精進作為與改善措施為何、有無確實善盡職責及行政上糾錯究責的必要等疑義，都將深入調查。1130222