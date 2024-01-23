更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月開獎 完整獎號看這裡
首頁 / 政治

補助民團辦宗教活動不符經費限制 監院糾正花蓮縣府

2024/1/23 15:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北23日電）監委施錦芳今天說，花蓮縣政府補助民團辦理宗教活動，與補助要點中的經費相關限制不符，規定形同虛設；多個受補助團體未依時限辦理完成核銷作業，補助規定有欠周妥，糾正花蓮縣府。

監察委員施錦芳、王麗珍透過新聞稿指出，花蓮縣政府在民國109年到111年各年度，補助民間團體辦理宗教活動，單次活動補助金額超過新台幣2萬元的件數，占比超過9成，平均每年每件補助金額分別高達39萬4209元、40萬3973元及51萬5191元，逐年增加。

監委說，3個年度單次活動補助金額，超過實支數8成者，分別計14件、13件及16件，共補助2758萬5274元；其中全額補助者，3個年度合計13件，共補助780萬8752元，平均每件補助60萬673元，且每年度補助同一宗教團體超過一次，也屢見不鮮。

監委表示，這與花蓮縣政府「受理民間團體申請補助辦理宗教活動相關審核作業要點」規定，對於同一民間團體補助，每年度以1次為原則，且單次活動補助金額不得超過2萬元，並且不高於實支數8成等相關規定不符，規定形同虛設。

監委說，花蓮縣府對於補助民間團體辦理宗教活動申請案件是否同意、所適用規定的條款，以及補助金額的評估與決定等決策過程，透明度不足，也應檢討。

另外，調查發現，花蓮縣政府先後所訂定與適用的「受理民間團體申請補助辦理宗教及役政活動審核作業要點」及「受理民間團體申請補助辦理宗教活動審核作業要點」，未明定未依限核銷的後果，對於核銷作業規範明顯不周，不利預算執行。

監委指出，花蓮縣府核定補助民間團體辦理宗教活動，未予評鑑考核受補助團體的執行力，導致發生多個受補助團體未依時限辦理並完成核銷作業情形。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

監委說，其中甚至有受補助的部分協會，在活動結束後已逾1年仍未能完成核銷作業，而花蓮縣府再度同意補助該協會並預撥半數款項情事，衍生該協會連續2年在活動結束後，都逾期1年多無法完成核銷作業，但花蓮縣府完全束手無策，核有怠失。

監察院內政及族群、財政及經濟委員會聯席會議16日審查通過施錦芳、王麗珍所提調查報告，糾正花蓮縣政府，要求確實檢討改善。（編輯：翟思嘉）1130123

#施錦芳
#王麗珍
#監委
#花蓮縣府
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.18