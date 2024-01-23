補助民團辦宗教活動不符經費限制 監院糾正花蓮縣府

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（中央社記者陳俊華台北23日電）監委施錦芳今天說，花蓮縣政府補助民團辦理宗教活動，與補助要點中的經費相關限制不符，規定形同虛設；多個受補助團體未依時限辦理完成核銷作業，補助規定有欠周妥，糾正花蓮縣府。

監察委員施錦芳、王麗珍透過新聞稿指出，花蓮縣政府在民國109年到111年各年度，補助民間團體辦理宗教活動，單次活動補助金額超過新台幣2萬元的件數，占比超過9成，平均每年每件補助金額分別高達39萬4209元、40萬3973元及51萬5191元，逐年增加。

監委說，3個年度單次活動補助金額，超過實支數8成者，分別計14件、13件及16件，共補助2758萬5274元；其中全額補助者，3個年度合計13件，共補助780萬8752元，平均每件補助60萬673元，且每年度補助同一宗教團體超過一次，也屢見不鮮。

監委表示，這與花蓮縣政府「受理民間團體申請補助辦理宗教活動相關審核作業要點」規定，對於同一民間團體補助，每年度以1次為原則，且單次活動補助金額不得超過2萬元，並且不高於實支數8成等相關規定不符，規定形同虛設。

監委說，花蓮縣府對於補助民間團體辦理宗教活動申請案件是否同意、所適用規定的條款，以及補助金額的評估與決定等決策過程，透明度不足，也應檢討。

另外，調查發現，花蓮縣政府先後所訂定與適用的「受理民間團體申請補助辦理宗教及役政活動審核作業要點」及「受理民間團體申請補助辦理宗教活動審核作業要點」，未明定未依限核銷的後果，對於核銷作業規範明顯不周，不利預算執行。

監委指出，花蓮縣府核定補助民間團體辦理宗教活動，未予評鑑考核受補助團體的執行力，導致發生多個受補助團體未依時限辦理並完成核銷作業情形。

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監委說，其中甚至有受補助的部分協會，在活動結束後已逾1年仍未能完成核銷作業，而花蓮縣府再度同意補助該協會並預撥半數款項情事，衍生該協會連續2年在活動結束後，都逾期1年多無法完成核銷作業，但花蓮縣府完全束手無策，核有怠失。

監察院內政及族群、財政及經濟委員會聯席會議16日審查通過施錦芳、王麗珍所提調查報告，糾正花蓮縣政府，要求確實檢討改善。（編輯：翟思嘉）1130123