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王光祿案無罪確定 王美玉：肯定判決實現司法正義

2024/3/15 15:42
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（中央社記者陳俊華台北15日電）原住民王光祿持槍狩獵案非常上訴成功，最高法院昨天改判無罪確定。監委王美玉今天說，肯定非常上訴判決理由與監察院調查意旨相符，盼未來原民狩獵案件審理落實判決意旨，實現司法正義。

王光祿持槍狩獵獲總統特赦，但除刑不除罪，最高檢察署二度為王光祿提起非常上訴，最高法院14日改判王光祿無罪確定。

王美玉透過新聞稿表示，監察院調查王光祿狩獵案，從民國104年立案調查，期間雖經大法官解釋而促行政機關逐步檢視、探討現有原住民狩獵規範缺失等問題，但就原住民狩獵的合法性，仍普遍受到社會大眾質疑。

王美玉說，王光祿雖經總統蔡英文特赦，卻除刑不除罪，監察院為喚起社會重視原住民族狩獵文化，在111年提出調查報告，促請最高檢察署研提非常上訴，14日終經最高法院判決無罪。

王美玉指出，這個結果不僅實現個案正義，更是正視原住民狩獵文化集體權益，也期盼政府各部門在平冤路上共同前進。

王委員指出，本案透過監察院及院檢共同努力下，形成原民狩獵文化權益保障的共識，也希望未來法院對原住民狩獵文化案件，能秉持判決意旨，給予原住民狩獵文化充分尊重，以實現司法正義。（編輯：林興盟）1130315

#王光祿
#王美玉
#監察院
原民打獵案
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