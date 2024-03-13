陳宗彥遭控違法失職案 監察院彈劾不成立

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（中央社記者陳俊華台北13日電）前行政院發言人陳宗彥任職台南市政府新聞及國際關係處長等職務期間，涉嫌接受業者不當招待，監委王美玉等人提案彈劾；監察院今天公告，彈劾以2票成立、11票不成立，彈劾不成立確定。

監察委員王美玉、林國明、蘇麗瓊去年2月透過新聞稿指出，陳宗彥任職台南市政府新聞及國際關係處長等職務期間，涉嫌接受業者不當性招待，並因台南市政府所屬機關相關案件，接受連恆、王孝瑋行賄，涉嫌違反貪污治罪條例等罪嫌。

監委表示，陳宗彥有無損害公務員及政府信譽行為、是否接受不正利益、有無藉職務上機會為不當情事、台南地檢署如果知悉陳宗彥涉有犯罪嫌疑，實際處理情形為何、是否怠惰偵辦、相關公務人員有無違失或不當情事，相關疑義都有深入調查瞭解必要。

監察院今天公告「彈劾案審查決定書」指出，2月20日舉行審查會，投票結果為2票成立、11票不成立，決定彈劾不成立。

其中，參與審查的監委林盛豐、王麗珍2人投「成立」，王榮璋、浦忠成、葉宜津、施錦芳、張菊芳、趙永清、賴振昌、郭文東、蕭自佑、林文程、鴻義章等11人投「不成立」。（編輯：謝佳珍）1130313