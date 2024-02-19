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軍備局205廠軍紀不佳考核不實釀貪瀆 監院通過糾正

2024/2/19 14:37
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（中央社記者陳俊華台北19日電）監委王美玉今天說，國防部軍備局生產製造中心第205廠軍紀不佳，內控機制鬆散、平時考核不實，導致集體貪瀆事件，監察院通過糾正第205廠，促國防部檢討改善軍品採購效率、督考機制。

監察委員王美玉、賴鼎銘、郭文東透過新聞稿表示，國防部軍備局生產製造中心第205廠前上校工務長林龍基、前一等士官長領班林憶明及前一等士官長呂建勳等3人，任職期間假借職務上權力、機會，多次接受廠商招待，前往有女陪侍的酒店飲宴，收受不正利益，嚴重損害公務員廉潔形象及政府信譽，監察院1月9日全票通過彈劾3人，移送懲戒法院審理。

監察院司法及獄政委員會、外交及國防委員會聯席會議今天審查通過3名監委所提調查報告，糾正軍備局第205廠。

糾正案文指出，軍備局第205廠另有物料供應室前黃姓上校主任等3人雖未涉刑責，但與廠商飲宴，涉足有女陪侍不正當場所，205廠違法違紀人員眾多，且行為時間從民國108年2月起到109年9月止長達1年，內部卻無人舉發。

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糾正案文表示，這6名涉案人員違失行為期間的年度考績，均為「甲等」或「甲上」，顯示軍備局第205廠案發當時軍紀不佳，機關內部控制鬆散、平時考核不實，因此監察院要求軍備局督促所屬確實檢討改善，持續精進風險控管及防弊機制。

另外，調查報告指出，軍備局在近年軍品產製逐步釋商之際，應持續檢討提升採購效率、落實同意減價收受案件的督考機制，並研議系統性的培植國內民間廠商試製軍品量能，以利國防自主。（編輯：林興盟）1130219

#王美玉
#監察院司法及獄政委員會
#賴鼎銘
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