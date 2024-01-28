在職專班論文抄襲案淪選舉攻防 監院促教育部尋解方

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（中央社記者陳俊華台北28日電）監察院說，近年碩士論文成候選人間的選舉攻防武器，造成社會紛擾、嚴重打擊高等教育形象，在職專班學倫案發生頻率較一般碩士生重大，監察院促教育部詳細探究成因、尋找妥適解決方案。

監察院最新公布監察委員賴鼎銘、蕭自佑、林郁容所提調查報告指出，據教育部統計，民國102年到111學年度，一般大學碩士生143件違反學倫案中，碩專班學生案計74件；技專校院碩士生46件違反學倫案中，碩專班學生計19案。

監委表示，從撤銷學位事件來觀察，54件遭撤銷的碩士論文中，在職生的碩士論文就有30件，明顯逾半，顯示高教階段學生違反學倫者，碩士在職專班方面，頻率與情節都較一般碩士生重大。

監委說，碩士學位論文近年成為選舉候選人間的攻防武器，造成社會紛擾，嚴重打擊高等教育形象；從109年至今，共有11件選舉候選人學倫爭議事件經成案審議，8件經審議認定「違反學倫」，且都是碩士在職專班學制，另外3件則經認定存有學術瑕疵。

監委指出，其中更有7件因違反學倫情節嚴重，遭核定「撤銷學位」，包括高雄市議員李眉蓁、前新竹市長林智堅、南投縣議會議長何勝豐、前新竹市議員林耕仁、前民眾黨立委蔡壁如、行政院副院長鄭文燦等人。

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監委表示，教育部應詳細探究成因，例如入學門檻、人數管控、論文要求等，尋找妥適解決方案，並檢視學位撤銷後學生的學籍存續，以及相關權益等必要程序是否完備。

監委說，論文抄襲問題如果過度仰賴「原創性比對系統」判斷，有落入科技誤判的風險；教育部應與學界持續關注層出不窮的學倫課題，並基於高教政策主管機關立場，輔助學界建置可行機制，維護學研成果品質。（編輯：蘇志宗）1130128