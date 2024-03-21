藍：11名反對彈劾陳宗彥監委 將列黑名單拒絕續任

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（中央社記者王承中、林敬殷台北21日電）前行政院發言人陳宗彥涉關說且疑似接受性招待，監察院未通過彈劾案。國民黨團今天表示，陳宗彥案有11名監委投彈劾不成立，未來黨團將列黑名單，拒絕他們續任監委。

民進黨團幹事長吳思瑤說，針對監院對個案的調查結果，立院不宜帶有政黨意識形態去進行批判。

前行政院發言人陳宗彥任職台南市政府新聞及國際關係處長等職務期間，涉接受業者不當招待，監委王美玉等人提案彈劾陳宗彥，監察院13日公告，彈劾以2票成立、11票不成立，彈劾不成立確定。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、國民黨立委黃健豪、羅廷瑋等人，今天在立法院黨團記者室召開記者會。

洪孟楷表示，根據監察院的說法，因地檢署正在偵辦當中，不適合彈劾。監察院現在連陳宗彥這種老鼠屎都不敢打，質疑投下不彈劾的11位監察委員，還配當監察委員嗎。中華民國是五權分立國家，就是各自獨立行使職權，難道因為陳宗彥是總統當選人賴清德的嫡系子弟兵，所以不敢彈劾。

洪孟楷指出，在2月20日的審查會上，投票結果2票認為彈劾成立，11票認為彈劾不成立，因此彈劾不成立。參與投票監委中，林盛豐、王麗珍2人投彈劾成立，而王榮璋、浦忠成、葉宜津、施錦芳、張菊芳、趙永清、賴振昌、郭文東、蕭自佑、林文程、鴻義章等11人則認定彈劾不成立。

洪孟楷表示，本屆立法委員將在2026年7月行使新任監察委員人事同意權，這11位監察委員，國民黨團已列為黑名單，若是新總統再次提名，國民黨一定會投下反對票，拒絕其續任監察委員。

黃健豪指出，連立委都會遭到罷免，反觀監委卻沒有任何退場機制，國民黨團會在本會期提出相關監委退場機制的修法版本，淘汰不適任的監委；這同時也突顯立委必須要有調查權的重要性，對於未來監察院的人事、預算審查，國民黨團會嚴格監督，也會有一定的態度。

針對國民黨立法院黨團質疑，監察院辦藍不辦綠，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，憲法五權分立是中國國民黨創黨元老、孫中山創建的，所有人所念的公民教育、三民主義課本都說，現在的憲政體制是五權分立，各院之間就是彼此尊重。

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吳思瑤表示，監察院經過內部討論，以2比11不通過彈劾案，就個案來說，立委不適宜評論，這是監察院的調查結果，立法院不宜置喙，更不宜針對個案，進行帶有政黨意識形態、過當的批判。

吳思瑤說，國民黨昨天說監察院功能不彰，廢了算了，她非常歡迎國民黨加入民進黨長期以來修憲廢考監的主張，如果國民黨願意嚴肅地就修憲議題，把口中認為沒有功能的監察院裁併，民進黨樂意討論，國民黨不要一再針對個案，以帶有政黨意識形態及利益的角度，壓迫院際行使憲法賦權。（編輯：翟思嘉）1130321