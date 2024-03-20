陳宗彥未被彈劾藍嗆關監院 綠：歡迎一起廢考監

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（中央社記者王承中、王揚宇台北20日電）前行政院發言人陳宗彥涉關說，疑似接受性招待，監察院未通過彈劾案。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，監察院辦藍不辦綠，早該關門。民進黨團幹事長吳思瑤說，廢考監是民進黨一貫的立場，歡迎國民黨起義來歸。

前行政院發言人陳宗彥去年遭指控，任職於台南市政府時，疑似接受酒店業者性招待並涉嫌關說，監委調查後提案彈劾，審查會表決未獲成立。

監委王美玉表示，陳宗彥協助酒店業者關切申請案，監察院要求台南市政府檢討改進。疑似接受酒店性招待部分，移由台南地檢署併案調查。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘等人，今天在立法院黨團記者室召開記者會。傅崐萁表示，這就是中華民國的監察院，永遠只辦藍營不辦綠營，非常可恥，只看顏色辦案。陳宗彥公然為酒店護航，接受性招待，對價非常清楚。

傅崐萁指出，監察院報告已經這麼清楚，審查會中竟然只有兩票認為陳宗彥必須被彈劾，監察院真的早就該關門、歇業、停業。監察院完全喪失道德至高點，為人民所唾棄，這樣的醜聞，竟然是不予彈劾。

傅崐萁表示，今年下半年監察院預算審查時，國民黨團會表示清楚立場。過去監察院曾經關門3年，就是因為效能不彰，現在的監察院猶勝當年的惡劣，對在野黨不斷的追殺，對執政黨卻視若無睹。

另外，根據台灣民意基金會的最新調查顯示，有54.4%受訪者同意綠藍白共組超大聯合政府。傅崐萁表示，這是一個不存在的議題，民進黨總統當選人賴清德怎麼可能會邀藍白組閣，這是緣木求魚，國民黨做好在野黨應扮演的角色，不是被摸頭，分一些利益就忘記監督本質跟天職，國民黨會全力監督民進黨政府。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，監察院就陳宗彥案是以2比11彈劾不通過，這是一個事實，相信監察院本於職權做出這個不彈劾的結果，各界都予以尊重。

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吳思瑤說，真的不樂見國民黨不管是從個別立委或是到黨鞭，動輒破壞憲法機關之間的權力相維、破壞憲法的原則，請他們不要這麼輕易把違憲言論當作口頭禪一樣提出，這不是好事。

吳思瑤指出，廢除考試院、監察院一直是民進黨的立場，而且在上一次修憲時民進黨也提案，但國民黨不同意，如果國民黨要重新思考，願意跟上廢考監的思維，歡迎起義來歸。（編輯：蘇志宗）1130320