綠排審國會改革法案藍提散會抵制 雙方擬下週再戰

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（中央社記者王揚宇台北18日電）立法院司法及法制委員會今天併案審查民進黨團與國民黨立委所提國會改革法案，藍綠過招，分別提散會動議、延長會議時間的動議，表決後通過國民黨立委所提散會動議。民進黨團總召柯建銘受訪說，下周擬再排審相關法案。

立法院司法及法制委員會15日併案審查藍、白陣營國會改革法案，關於立法院職權行使法部分條文修正草案等案，綠營不滿逐條討論時未讓人發言好好討論，因此提出40次散會動議，但均失敗。當天審查結果，全數條文保留，須交由黨團協商。

立法院司法及法制委員會今天的輪值召委為民進黨立委鍾佳濱，他排審查民進黨立法院黨團及國民黨立委翁曉玲、呂玉玲、鄭天財所提立法院職權行使法修法部分。

上午詢答結束後，下午2時30分繼續開會，鍾佳濱宣布先進行大體討論再進行逐條審查。柯建銘大體討論發言結束後，國民黨立委羅智強於下午2時39分提出散會動議，也說「你們40次，我們1次就好」。鍾佳濱則宣布休息、進行協商。

下午5時25分委員會繼續開會，鍾佳濱說，主席台有收到2個動議，一個是民進黨立委柯建銘等人所提，針對本次會議擬請延長會議時間至今晚12時，另一個則是國民黨立委傅崐萁等人所提建議散會的動議。

鍾佳濱說，今天的會議沒有重複審查問題，而根據議事規則，散會動議要優先處理，因此進行舉手表決。表決結果，國民黨6位立委投下贊成票、民進黨5位立委投下反對票，贊成者多數，因此散會。

民進黨立法院黨團總召柯建銘會後受訪提到，國民黨提散會動議強行輾壓，令人遺憾，下周擬再排審。

下周立法院司法及法制委員會的輪值召委仍為鍾佳濱，是否會繼續排審今天的草案內容，他受訪表示，這當然有可能、會努力，但仍會面臨國民黨立委人數居多數的情況。

鍾佳濱說明，他是輪值召委，須坐在主席台上，如果藍綠全員出席，要表決的話，國民黨團會有6票、民進黨團只有5票，倘若國民黨立委不給討論，隨時可以跟今天一樣提散會動議，況且他在會中有說到，根據議事規則，不可能不先處理散會動議。（編輯：蘇龍麒）1130418

立法院司法及法制委員會18日審查立法院職權行使法部分條文修正草案等案，藍綠立委接續上台發言爭論不休。圖為國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘（後中）發言。中央社記者徐肇昌攝 113年4月18日