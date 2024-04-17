馬辦促藍白修反滲透法 賴清德籲審慎思考國安影響

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（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨主席賴清德今天表示，前總統馬英九訪中國一回台灣後，國民黨立刻主張修改反滲透法，但相關法令是防止境外勢力惡意滲透，沒有阻礙任何交流，國民黨的主張顯得會傷害台灣與區域穩定和平，請國民黨審慎思考這對國安的影響。

馬英九日前率青年學子訪問中國大陸，並與中共總書記習近平進行「馬習二會」，馬英九基金會執行長蕭旭岑13日指出，馬英九此次訪陸，國民黨未全力支持，呼籲應藍白合作速修「反滲透法」，去除兩岸交流阻礙，也籲國民黨正視自身價值。國民黨主席朱立倫昨天回應，應該共同支持對反滲透法、國安五法中傷害人權，或是做為政黨操作的部分，加以修正。

民進黨今天召開中常會，賴清德提到，上週美國、日本、菲律賓3國在華盛頓舉行元首峰會，會後所宣布的倡議與多項條約更新，不僅強化印太區域的安全合作，也重申對於區域和平及穩定的保證。

賴清德說明，他非常感謝、也很贊同日本岸田文雄所說的：「片面企圖透過武力或脅迫來改變現狀，無論是哪裡，都是絕對無法接受的事。」面對威權勢力的擴張，比過往更需要民主陣營的團結。

賴清德強調，台灣做為印太區域中熱愛自由民主的國家，責任就是維護現狀、促進繁榮、守護和平，並在國際中做一股良善的力量，他樂見對於區域穩定的保證與合作，台灣也會持續貢獻一己之力、強化與盟友的合作，確保區域的和平及穩定。

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接著，賴清德話鋒一轉談及，民主國家共同的趨勢就是一起抵禦威權勢力的擴張，然而前總統馬英九訪中國一回台灣後，國民黨立刻主張修改反滲透法，國民黨黨團也一起呼應相關法令。

賴清德解釋，其實，相關法令是防止境外勢力惡意滲透，沒有阻礙任何交流，商貿、學術往來，國民黨的主張，顯得會傷害台灣和區域的穩定以及和平，要請國民黨審慎思考這件事情對國安的影響。（編輯：張若瑤）1130417